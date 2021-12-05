Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился 750-й шайбой в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и параллельно повторил рекорд чеха Яромира Ягра. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для 36-летнего форварда нынешний сезон становится 17-м подряд, где хоккеисту удается забросить 20 и более шайб. По этому показателю он сравнялся с Ягром, Марселем Дионом и Матсом Сандином.

750-ю шайбу в карьере Овечкин забросил в ходе матча НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс». Он помог своей команде добиться победы со счетом 3:1. Также форвард был признан лучшим игроком матча.

В нынешнем сезоне Овечкин забросил 20 шайб в 25 матчах. Он также записал на свой счет 19 результативных передач. В списке лучших снайперов в истории лиги Овечкин по-прежнему отстает от Ягра. Чтобы догнать именитого чеха, ему необходимо забросить 16 шайб.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Сезон-2012/2013 он провел в составе московского «Динамо».