Фонд Николая Расторгуева передал ДНР 90 автобусов

Благотворительный фонд Николая Расторгуева передал властям самопровозглашенной Донецкой народной республики 90 пассажирских автобусов. Об этом сообщает портал DNR Live.

Весь полученный городской транспорт производства Ликинского автобусного завода (ЛиАЗ) будет курсировать по населенным пунктам республики. Автобусы оборудованы пандусами для посадки и высадки людей с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что в Донбассе собрались существенно расширить транспортные связи с Россией. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поделился планами построить железную дорогу до Ростовской области, а также восстановить луганский аэропорт.

11 ноября глава ДНР Денис Пушилин назвал число россиян, которые живут в прифронтовой зоне. «У нас прифронтовыми считается 81 населенный пункт. Там проживают 140 тысяч граждан, 18 тысяч из них — это граждане уже Российской Федерации», — заявил он, указав, что эти люди подвергаются обстрелам, агрессии и террору со стороны Украины. «Эти людям нужна помощь, нужна поддержка», — добавил глава ДНР.