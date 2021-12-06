Российский вирусолог назвал омикрон-штамм вакциной от коронавируса

Новый омикрон-штамм, случаи заражения которым появились в России, может стать «вакциной» от коронавируса. Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, его слова приводит газета «Вечерняя Москва».

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Российский вирусолог заявил, что у южноафриканского штамма есть плохие и хорошие стороны. Он быстро распространяется, однако за три недели от него не зафиксировано смертельных случаев. При этом специалист предложил еще понаблюдать за новым штаммом COVID-19 и не делать поспешных выводов.

«Мы не знаем, насколько он чувствителен к действию вакцин. Предполагается, что определенной чувствительностью он должен обладать. Поэтому он не отменяет вакцину. Я не исключаю, что если он окажется мягким, он сам будет служить, как вакцина в какой-то мере», — резюмировал Альтштейн.

В Роспотребнадзоре подтвердили обнаружение омикрон-штамма коронавируса у двух россиян, которые вернулись из Южно-Африканской Республики. В ведомстве уточнили, что ранее граждане сдали ПЦР-тест, результат которого оказался положительным.

Омикрон-штамм выявлен минимум в 38 странах мира, однако доминантным остается дельта. Штамм под кодом B.1.1.529, которому присвоили название омикрон, был выявлен в ЮАР 11 ноября.