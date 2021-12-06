Девушка более 20 лет ходила с бусиной в носу и не знала об этом

Девушка пожаловалась на боль в носу и обнаружила бусину, которую сунула в ноздрю в детстве

Пользовательница TikTok по имени Ханна, которая публикует видео под ником @hannah.lham, рассказала, как более 20 лет ходила с бусиной в носу и не знала об этом.

На одной из опубликованных ею записей Ханна призналась, что у нее было странное воспоминание из детства, как она сунула бусину себе в ноздрю. Но девушка всегда была уверена, что с тех пор бусина выпала. «Знаете эти воспоминания из самого раннего детства, когда вам было от трех до пяти лет? Вы не уверены, настоящие ли они, или это что-то, что вы видели по телевизору, или родители рассказывали вам об этом. Вы не уверены, что это правда, но помните об этом. Когда мне было три года, я помню, как засунула в нос бусину и она застряла», — рассказала она.

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Ханна подчеркнула, что никому не сказала о произошедшем и вскоре забыла о бусине. Недавно у девушки началась инфекция носовых пазух. Она почувствовала, что правая часть ее носа полностью заблокирована. Ханна никак не могла прочистить нос и пожаловалась на сильную боль. Пользовательница TikTok воспользовалась медицинской камерой, чтобы исследовать полость носа, и обнаружила голубую бусину.

«Я наконец-то вытащила ее. Было очень больно, но голубая бусина, которая 20 лет провела у меня в носу, наконец-то, извлечена. Я 20 лет жила с бусиной в носу и не знала об этом», — подчеркнула Ханна.

Видео набрало более 10 миллионов просмотров, 1,8 миллиона лайков и 24 тысячи комментариев.

Один из пользователей написал: «Теперь нельзя выбрасывать эту бусину. Используй ее в качестве украшения на свадьбе. Теперь это реликвия». Другой спросил девушку, стало ли ей легче дышать после извлечения бусины. «Эта бусина помнит больше о твоей жизни, чем ты сама», — отметил третий.

Ранее сообщалось, что из носа подростка извлекли пулю, застрявшую там около восьми лет назад. Юноша пожаловался, что несколько лет страдает от заложенности носа и плохо чувствует запахи.