Акинфеев объяснил исполнение песни в стиле регги

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о видео, где он исполняет песню в стиле регги

Российский вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил появление видео, где он исполняет песню в стиле регги в образе растамана. Пост доступен в Instagram.

35-летний голкипер раскрыл историю за созданием ролика. Исполнение песни состоялось на съемках музыкального сериала российского музыканта Сергея Жукова, известного по группе «Руки Вверх!».

По словам Акинфеева, Жуков уговорил его принять участие в съемках сериала и исполнить песню. Первый эпизод сериала «Евгенич» покажет телеканал «Пятница!» уже 9 декабря.

Видео с песней в исполнении Акинфеева появилось в сети 24 ноября. «Непонятно, будет ли гол», — спел голкипер.

Голкипер провел всю профессиональную карьеру в столичном ЦСКА. В октябре 2018-го он завершил выступления за национальную команду. Вместе со сборной России он выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.