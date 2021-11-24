Акинфеев спел в образе Боба Марли

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев исполнил песню про футбол в стиле регги в образе Боба Марли

В сети появилось видео, где вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев исполняет музыкальную композицию в стиле регги. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

35-летний голкипер красно-синих предстал в образе Боба Марли в шапке растамана и с дредами. Песня, исполненная Акинфеевым, была посвящена футболу. «Непонятно, будет ли гол», — звучат ее слова.

21 ноября Акинфеев принял участие в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок». Игра стала 500-й для голкипера в рамках чемпионатов России. Он стал рекордсменом по этому показателю. Кроме того, Акинфеев оставил ворота в неприкосновенности, записав на свой счет 226-й сухой матч в карьере.

Голкипер провел всю профессиональную карьеру в столичном ЦСКА. В октябре 2018-го он завершил выступления за национальную команду. Вместе со сборной России он выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.