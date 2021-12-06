Вирусолог усомнился в завершении пандемии COVID-19 после омикрона

Профессор вирусологии, заведующий лабораторией особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов усомнился в разговоре с «Лентой.ру» в том, что омикрон станет последним штаммом COVID-19, после которого наступит конец пандемии.

«Я не вижу пока гарантий в этом отношении. Если немножечко напрячь память, некий американский ученый заявлял, что дельта — это все, это самая совершенная машина, сильнее уже ничего не придумаешь, быстрее всего распространяется, все захватил и так далее, поэтому все сейчас приспособимся и все на этом закончится. Как видите, он ошибся, появился теперь омикрон», — отметил Чепурнов.

По мнению вирусолога, сказать, станет ли омикрон последним штаммом, пока сложно, так как непонятно, как он ведет себя с вакцинированными людьми. «Есть большие подозрения, что вакцинированные люди могут быть более подвержены заражению, поскольку ученые из ЮАР уже показали статистически, что переболевшие подвержены в три раза чаще заболеванию этим вариантом коронавируса. Механизм они пока не понимают и при этом ничего не сказали про вакцинированных, что мне кажется подозрительным», — поделился он.

Также Чепурнов отметил, что новый штамм еще может трансформироваться, так как он уже продемонстрировал свою способность к мутациям. «Он оказался еще более прытким, чем дельта, и в то же время вроде бы не настолько вирулентным, то есть менее патогенным, не вызывающим пока, по тем данным, которые мы имеем, тяжелого течения. Закончатся ли на этом его похождения, я не уверен», — заключил вирусолог.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что омикрон пока не вызвал ни одной смерти, также, по текущим данным, у заразившихся новым омикрон-штаммом COVID-19 протекает в легкой форме. Сегодня в Роспотребнадзоре сообщили, что омикрон подтвержден в России у двух пациентов, прибывших из ЮАР.

