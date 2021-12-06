Лавров рассказал о попытках США подорвать сотрудничество России и Индии

США пытались подорвать сотрудничество России и Индии и помешать сделке по закупке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. О попытках американской стороны рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам дипломата, Вашингтон рассчитывал заставить Нью-Дели выполнять приказы. Однако Индия доказала, что является суверенной страной, способной самостоятельно решать с кем заключать сделки на поставку вооружения. Лавров отметил, что российско-индийские отношения носят характер привилегированного стратегического партнерства.

Ранее в ходе заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Нью-Дели Россия и Индия подписали ряд соглашений, контрактов и протоколов, связанных со стрелковым оружием и военным сотрудничеством. Министр обороны Индии Раджнатху Сингх выразил признательность российской стороне за поддержку Индии.