В Белом доме рассказали о подготовке Байдена к переговорам с Путиным

Белый дом: президент США Байден пообщается с партнерами перед переговорами с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как президент США Джо Байден готовится к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Она заявила, что американский лидер пообщается со своими трансатлантическими партнерами, сообщает РИА Новости.

«Президент собирает провести этот разговор с целым рядом ключевых партнеров сегодня вечером», — подчеркнула Псаки.

Ранее Белый дом заявил, что после разговора с Путиным Байден планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а госсекретарь Энтони Блинкен пообщается с ним до видеозвонка двух лидеров.

Белый дом также подчеркнул, что Байден отказался «грозить пальцем» Путину. Американский лидер отказался от такой манеры диалога и проведет переговоры с российским лидером «в профессиональной, откровенной, прямой манере» и «без каких-либо риторических излияний».

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся вечером во вторник, 7 декабря. Они пройдут в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами назначат удобное для разговора время. Предполагается, что президенты обсудят напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.