Чимаев заявил об отсутствии поражений в драках с пятого класса

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, что не проигрывал в драках с пятого класса

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев вспомнил детство в Чечне. Интервью со спортсменом опубликовано в YouTube>-канале Hustle MMA.

27-летний боец чеченского происхождения заявил, что ему часто приходилось участвовать в драках в детстве. Он признался, что ни разу не проиграл с пятого класса школы. Он также вспомнил случай, когда оказался сильнее 11-классника. «Он бросал меня минут десять, а потом выдохся. Тогда я начал его бить», — рассказал Чимаев.

Чимаев известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Чеченец остается непобежденным в октагоне. Он одержал четыре победы в четырех поединках, досрочно завершив каждый из них. Первые три победы он одержал за 66 дней, что является рекордом промоушена.

Чимаев — уроженец Чечни. В подростковом возрасте он перебрался в Швецию, где и начал заниматься единоборствами. Спортсмен представляет Швецию на международном уровне. До перехода в UFC он выиграл в шести боях на профессиональном уровне.