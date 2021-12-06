Рост платы за вывоз мусора опровергли

Российский экологический оператор (РЭО) опроверг риск увеличения тарифа на вывоз мусора из-за новых правил по транспортировке отходов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу организации.

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Как отмечает издание, новые правила для региональных мусорных операторов предусматривают перераспределение трат на перевозку твердых отходов (ТКО). Но для населения платежи останутся прежними, подчеркнули в РЭО. При этом транспортные расходы самих операторов, напротив, должны снизиться.

«Транспортное плечо будет меньше и расходы сократятся, — заявил «Российской газете» генеральный директор РЭО Денис Буцаев. — Регоператор сократит расходы на транспортировку за счет строительства мусороперегрузочных станций».

Ранее «Известия» сообщили, что новое постановление правительства может увеличить расходы регоператоров на транспортировку и сортировку мусора. Издержки включат в тарифы россиян — тогда платить за вывоз отходов придется на 6-10 процентов больше.

В минувшем ноябре иркутские экоактивисты открыли первый в России онлайн-супермаркет мусора. В нем продаются отходы, собранные на берегах Байкала: банки из-под пива, конфетные обертки, старые батарейки и прочие предметы. За первые сутки работы супермаркет выручил около 15 тысяч рублей.