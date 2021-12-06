В Белоруссии раскрыли ответные санкции против Запада

Белорусские власти раскрыли перечень ответных санкций против Евросоюза. В заявлении министерства иностранных дел страны указано, что в скором времени Минск введет запрет на импорт ряда товаров из западных стран, расширит список нежелательных для въезда лиц, а также усилит экономическую интеграцию с Россией.

Ввоз товаров будет запрещен для государств, применяющих «незаконные санкции», нацеленные на «подрыв суверенитета» и «ухудшение благосостояния белорусских граждан», говорится на сайте МИД. «Постановление будет подписано в кратчайшие сроки. Будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран», — указано в заявлении.

Кроме того, Минск намерен ввести контрсанкции против авиакомпаний из ЕС и Великобритании. По заявлению ведомства, в основе ограничительных мер против «Белавиа» лежит «недобросовестная конкуренция». Власти страны также пообещали укрепить торгово-экономические отношения со странами-участницами Евразийского экономического союза — в их числе Армения, Киргизия и Казахстан, а также с государствами «дальней дуги» (странами Азии, Африки и Латинской Америки).

Евросоюз одобрил новый пакет санкций против Белоруссии 2 декабря. Ограничения в общем счете коснутся 183 физических лиц и 26 организаций. В список вошла авиакомпания «Белавиа», сирийский авиаперевозчик Cham Wings, судья Верховного суда, гостиницы «Планета» и «Минск» и главы погранотрядов. Помимо стран ЕС новые санкции против республики ввели США и Великобритания. Западные страны обвиняют Минск в организации миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко анонсировал ответные ограничительные меры.