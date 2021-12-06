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Адвокат прокомментировал обращение о проверке творчества Noize MC и Оксимирона

Адвокат Игорь Трунов заявил, что проверку Noize MC и Оксимирона невозможно отозвать
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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов прокомментировал обращение о проверке рэперов Noize MC и Оксимирона на экстремизм, которое было названо шуткой автором самого запроса. Оценку эксперта приводит радио Sputnik.

Говоря об отзыве заявления, юрист отметил, что подобное возможно только с частными делами. «Здесь же разговор идет о реабилитации нацизма и экстремистской деятельности, поэтому заявление отозвать уже нельзя. СК имеет право проверить эти факты. Вопрос, почему СК проводит проверки выборочно — того проверили, этого не проверили, как вас понять? Если уж проверять, то всех. Такая выборочная практика порочна», — резюмировал Трунов.

Ранее в декабре председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить деятельность Noize MC и Оксимирона. Как было отмечено в официальном сообщении ведомства, поводом для изучения творчества хип-хоп-артистов стало обращение «инициативной группы патриотов».

Позже выяснилось, что обращение к главе СК составил блогер Дмитрий Якушев. Об этом он написал в своем блоге в LiveJournal, признавшись, что выдумал в качестве шутки обращение «группы патриотов». Он также попросил не проверять творчество музыкантов.

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