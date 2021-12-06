В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным днем

Члены Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб предложили навсегда сделать 31 декабря выходным днем в стране. Их слова приводит URA.RU.

Как отметили депутаты, в последний день года половина рабочего дня обычно тратится на подготовку к праздникам и корпоративам. Необходимо «сделать так, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, чтобы люди больше не беспокоились», добавили парламентарии.

Если 31 декабря станет постоянным выходным, придется переносить дни отдыха, предназначенные для других праздников. Вероятно, нужно будет передвинуть весенние выходные, заключили депутаты.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российским военным предоставят два дополнительных выходных дня перед новогодними праздниками. Личный состав вооруженных сил будет отдыхать 29 и 30 декабря за предшествующие рабочие субботы, уточнил глава Минобороны.

Новогодние каникулы у жителей России продлятся с 31 декабря по 9 января. Всего в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней.