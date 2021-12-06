В Совфеде обвинили Прибалтику в намеренных провокациях против России

Прибалтике хочется быть жертвой российской агрессии, она поддерживает этот имидж, чтобы решать определенные внутренние задачи, поэтому идет на намеренные провокации против страны. Такие обвинения предъявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что Россия не вынашивает никаких коварных планов по аннексии или «отрезанию» определенных территорий.

Киев и НАТО опасаются, что Россия может за несколько часов отрезать Прибалтику от других стран, входящих в Североатлантический альянс, пишет Times со ссылкой на источники. Как считают собеседники британского издания, Москва может использовать для этой цели скопившихся на территории Белоруссии мигрантов, направив их в Сувалкский коридор, который является единственной общей границей между странами Прибалтики и другими членами НАТО. Предполагается, что там беженцы устроят беспорядки, усмирять которые отправят российских военных.

«Конфликты закончатся катастрофой»

Сенатор подчеркнул, что Россия не собирается никого отрезать и не вынашивает никаких коварных планов, предполагаемых странами НАТО и Украиной. Тем не менее навязчивая мысль о том, что страна обязательно аннексирует Украину, перекинулась теперь, очевидно, и на Прибалтику.

«Почему раздувается русофобия? Других адекватных, нормальных способов разговора почему-то не осталось, потому Запад пытается запугать народ, создавая такое негативное время. Тем временем Россия никому не мешает и ни на кого не нападает, именно поэтому ее надо провоцировать», — объяснил политик.

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Джабаров обратил внимание на то, что образ России-агрессора, страны, потерявшей всякий страх, транслируется уже давно. Но даже тогда, когда эти заявления не подкреплены никакими реальными действиями, имидж необходимо поддерживать, чтобы решать собственные задачи стран Запада.

«Надо втянуть Россию хоть в какой-то конфликт, устроить хоть какую-то провокацию. Европейцы очень легко поддаются на такие истории, а Прибалтике, Польше вообще очень хочется быть жертвами России. Они не понимают, что конфликты обязательно закончатся катастрофой. Что с Россией надо говорить не языком санкций, что отношения необходимо налаживать. Не надо пытаться делать врага из страны, не надо ей угрожать», — заключил сенатор.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заверил, что Москва не собирается ни на кого нападать, и назвал неприемлемой истерику, которая в настоящее время нагнетается в западных СМИ по этой теме.