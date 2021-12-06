Главный тренер ПСЖ насторожил окружение Месси

L’Équipe сообщил, что в окружении аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионеля Месси недовольны работой главного тренера парижан Маурисио Почеттино. Статья доступна на сайте издания.

Окружение Месси настороженно относится к решениям Почеттино. Команду под руководством специалиста критикуют за потерю очков и невзрачный футбол. По мнению близких к Месси людей, тренер не определился с тем, какими функциями должен наделить нападающего.

В девяти матчах чемпионата Франции Месси отличился лишь однажды. Также на его счету три голевые передачи.

Месси проводит первый сезон в составе парижан. До перехода в ПСЖ он выступал за каталонскую «Барселону». Он мог покинуть сине-гранатовых еще летом 2020-го, однако тогда стороны пришли к компромиссу. Форвард согласился остаться в клубе до конца срока действия контракта.

Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». В составе «Барселоны» он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов.