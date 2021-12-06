В Петербурге побит суточный рекорд температуры 128-летней давности

В Санкт-Петербурге побит суточный температурный рекорд, ночью столбик термометра опустился до минус 20,9 градуса. Об этом написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Синоптик отметил, что побит рекорд мороза для этого дня 128-летней давности.

«Морозы в Северной столице опустились до отметки минус 20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в далеком 1893 году!» — заявил Леус.

По его словам, в XXI веке рекорды холода в Санкт-Петербурге обновлялись всего дважды: 14 июля 2015 года и 3 января 2002 года. Также Леус подчеркнул, что минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предсказал, что зимой москвичей ждут относительные теплые декабрь с февралем, но также и морозный январь. Он дал долгосрочный сценарий развития зимы в столице России, описав его фразеологизмом «теплый сэндвич».