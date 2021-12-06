Военное правительство сократило сроки заключения президенту и премьеру Мьянмы

Военное правительство, захватившее власть в Мьянме в феврале 2021 года, сократило сроки заключения бывшему премьер-министру страны Аун Сан Су Чжи и экс-президенту Вин Мьинту. Об этом сообщает РИА Новости.

Если суд столицы Мьянмы Нейпьидо приговорил обоих к четырем года заключения, то теперь они должны будут провести в неволе всего по два года. К тому же, свое наказание два бывших лидера страны будут отбывать в собственных государственных резиденциях.

Ранее сообщалось,что бывший госсоветник Мьянмы, лидер оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира 76-летняя Аун Сан Су Чжи также может подвергнуться наказанию по обвинениям в коррупционных действиях и фальсификации выборов. По словам международных правозащитников, если экс-госсоветника признают виновной по 11 вменяемым ей пунктам, Су Чжи грозит 100 лет тюрьмы.

1 февраля 2021 года Командование вооруженных сил Мьянмы ввело чрезвычайное положение, обвинив правительство в фальсификации парламентских выборов в ноябре 2020 года. Солдаты главнокомандующего Мин Аун Хлайна распустили кабмин и арестовали президента страны Вин Мьина, а также других представителей политической элиты.