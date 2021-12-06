Названо количество контролируемых Маском спутников на орбите

Более трети всех спутников на земной орбите оказалось под контролем Илона Маска

После очередного запуска Starlink 2 декабря под контролем компании Илона Маска оказалось более трети всех спутников на орбите Земли. Об этом сообщает издание The Independent.

Журналисты отметили, что после отправки последней партии спутников Starlink компания SpaceX установила личный рекорд по успешному запуску ракет за один год. По состоянию на 3 декабря корпорация Маска запустила 27 ракет. Также в настоящий момент американское предприятие контролирует 37 процентов от общего количества активных спутников на орбите.

Авторы ссылаются на данные трекера CelesTrak, согласно которым Starlink принадлежит 1753 спутника из 4841 находящихся в космосе. Уточняется, что 357 спутников контролирует другой проект по предоставлению интернет-связи через космическое оборудование OneWeb. Большая часть спутников — 1910 единиц — относятся к другим организациям.

В материале говорится, что до конца года SpaceX запланировала запуск еще пяти партий Starlink. Следующий должен состояться 9 декабря. Согласно планам компании по развертыванию глобальной интернет-сети из космоса, на орбите должно присутствовать около 42 тысяч спутников.

В начале декабря инженеры SpaceX приняли решение изменить орбиту некоторых спутников Starlink. Это необходимо для того, чтобы оборудование избежало столкновения с космическим мусором.