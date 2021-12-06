Тарасова рассказала о спасении Ягудина от алкоголизма

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в эфире программы «Секрет на миллион», выходящей на НТВ, рассказала о том, как ее ученик олимпийский чемпион Алексей Ягудин боролся с алкоголизмом.

Специалист посчитала, что для спортсмена спасением стала любимая работа. «Выпивал, не закусывал. Молодость да безответственность. Это не значит, что он не может выпить пять рюмок. Это ерунда, он это может делать. Но это не перешло тот предел… Алкоголические всякие наклонности в нем умерли», — подчеркнула Тарасова.

В 2019 году Ягудин признался, что в молодости злоупотреблял алкоголем. По его словам, от проблем его спасла Тарасова.

На Играх-2002 фигурист завоевал золотую медаль. Также он четырежды побеждал на чемпионатах мира и трижды — на чемпионатах Европы. Под руководством Тарасовой фигурист тренировался с 1998 года.