Российский следователь предстанет перед судом за взятку в 2,3 миллиона рублей

Следователь-криминалист военного следственного отдела Челябинского гарнизона, обвиняемый в получении взятки в 2,3 миллиона рублей, предстанет перед судом. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По версии следствия, с 2019-го по март 2020 года российский следователь во время командировки в Иркутск вместе с местным оперуполномоченным за взятку давал фигуранту уголовного дела возможность встречаться в СИЗО с различными лицами, помогал нарушать режим содержания в изоляторе и предоставлял сведения из материалов его уголовного дела.

В отношении обвиняемого было возбуждено и расследовалось уголовное дело по статье 290 («Взятки в особо крупном и крупном размере группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. После утверждения уголовного дела в прокуратуре оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 октября сообщалось, что в Санкт-Петербурге бывшего заместителя начальника отдела полиции, крышевавшего палатки с шаурмой, осудили на два с половиной года колонии общего режима за взятку в 30 тысяч рублей.