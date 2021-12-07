Россияне нашли способ заработать в Новый год с помощью жилья

Мир квартир: в 2021 году аренда коттеджей на Новый год подорожала на 15 процентов

У собственников загородных домов появилась возможность заработать в Новый год больше обычного с помощью своего жилья. В России с декабря 2020 года по декабрь 2021 года аренда коттеджей на зимние праздники подорожала на 15 процентов. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

В среднем по России аренда дома на три новогодних дня обойдется в 58 тысяч рублей. Самый дешевый вариант Подмосковья сдается для двух человек за 45 тысяч рублей на срок с 31 декабря по 2 января. Одноэтажный дом находится в 85 километрах от МКАД, в распоряжении гостей — терраса с садовой мебелью и мангалом.

Средняя цена аренды в Московской области, за исключением элитных предложений, — 60-120 тысяч рублей. Часто гости могут пользоваться баней, караоке, бильярдом, кальяном и спортивным инвентарем: лыжами, санками, коньками. Элитные коттеджи предлагают более разнообразные способы развлечься: от СПА-центра с бассейном до кинотеатра и возможности покататься на снегоходах и квадроциклах.

Отдых в Ленинградской области обойдется дешевле. В среднем стоимость коттеджа находится в диапазоне 50-100 тысяч рублей за три дня, цена наиболее бюджетного варианта составляет 35 тысяч рублей. В Сочи и Ялте аренда загородного дома стоит от 30 до 35 тысяч рублей, более роскошные предложения находятся в ценовом диапазоне 40-100 тысяч рублей. В Геленджике, Анапе и Крыму за съем дома придется заплатить от 20 до 80 тысяч рублей, за исключением элитных вариантов.

При этом в некоторых случаях аренда может обойтись дороже изначально обозначенной суммы. Многие арендодатели берут залоговый депозит в размере 20-50 тысяч рублей, который не возвращается, если имуществу будет нанесен ущерб. Кроме того, дополнительные варианты развлечений вроде бани, сауны и СПА часто предоставляются за дополнительную плату. За гостей, число которых превышает оговоренное, тоже придется доплатить.

Подорожание аренды по сравнению с предыдущими годами связано с увеличившимся спросом. Популярность съема дома на Новый год выросла на 20 процентов по сравнению с 2020 годом и на 30 процентов по сравнению с докризисным 2019 годом. Рост спроса отметили и участники рынка. Начальник отдела загородной недвижимости «Инком-недвижимость» Татьяна Максимова заявила, что граждане предпочитают справлять Новый год в России из-за ограничений в связи с пандемией, которые мешают поездкам. Даже доступные для путешествий варианты не внушают доверия из-за распространения нового штамма коронавируса, которое непредсказуемо и может сказаться на планах.