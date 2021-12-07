Пользователь «ВКонтакте» выставил на продажу квартиру за 2,6 миллиарда

Пользователь соцсети «ВКонтакте» выставил на продажу квартиру в деловом центре «Москва-Сити». Стоимость недвижимости составила 2,6 миллиарда рублей, следует из данных объявления.

Квартира расположена на верхних этажах башни «Федерация Восток». Площадь жилья составляет 2181 квадратный метр. Планировка помещения рассчитана на пять пространств: парадную, деловую, приватную, детскую и служебную. При этом на сопровождающих объявление фотографиях представлен лишь проект дизайна, сама квартира продается без ремонта.

Согласно дизайн-концепции, в парадной будет находиться лаунж-зона с баром, столовая, музыкальная гостиная, библиотека, винная и сигарная комнаты. Будущий владелец апартаментов сможет похвастаться кабинетом с панорамной стеной, расположенным в деловой части квартиры.

Покупателю также обещают роскошный вид на столицу и Кремль с высоты 360 метров — это выше смотровой площадки Останкинской телебашни. В проекте предусмотрены внутренние коридоры и технические помещения для обслуживающего персонала, а также комнаты отдыха и питания.

Ранее в декабре эксперты агентства Skolkovo Realty назвали стоимость самого дешевого предложения в «Москве-Сити». Наиболее бюджетная квартира обойдется в 23,2 миллиона рублей — это апартаменты в комплексе «Империя Тауэр» на 40-м этаже площадью в 36 квадратных метров.