Диетолог назвала самую опасную ошибку при похудении

Американский диетолог Лиза Московиц назвала самую опасную ошибку, связанную с завтраками во время диеты. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Нередко люди, желающие похудеть, отказываются от завтраков, чтобы как можно сильнее сократить количество потребляемых калорий. Этого, по мнению эксперта, делать нельзя. Отсутствие завтраков приводит к перепадам настроения, голоду и чувству усталости, которые мешают похудению.

«То, что вы едите или не едите на завтрак, может остаток дня идти либо на пользу, либо во вред вашим запасам энергии, концентрации, пищеварению, настроению, уровню голода и метаболической функции», — объясняет Московиц.

Диетолог рекомендует не только не отказываться от завтраков, но следить за тем, чтобы они содержали сбалансированное количество белка, клетчатки и жира. Если утром нет времени на готовку, Московиц предлагает обойтись смузи, йогуртом, жареным хлебом с миндальным маслом или протеиновым батончиком.

Ранее сообщалось, что американский диетолог Лаура Бурак назвала способ сделать овсянку на завтрак более питательной и полезной для фигуры. По ее словам, овсянка в сочетании с белком станет полноценным приемом пищи, который позволит стабилизировать уровень сахара в крови и продлить ощущение сытости.