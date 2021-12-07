В России усилят контроль за использованием жилья

Госпожнадзор будет выявлять нелегальные дома престарелых и детсады в жилых зданиях

Инспекторы государственного пожарного надзора МЧС будут докладывать в прокуратуру и полицию о домах престарелых и детских садах, нелегально работающих в жилых домах. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

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Документ усиливает контроль за использованием жилья, регулируя порядок действий Госпожнадзора в случае выявления домов престарелых и детских садов в жилых зданиях и объектах, которые не сданы в эксплуатацию. До сих пор инспекторы не имели права проверять жилье и объекты строительства, отмечает издание.

Постановлением предусмотрено, что теперь Госпожнадзор будет в течение трех рабочих дней сообщать о выявленных детсадах в органы прокуратуры, внутренних дел и местного самоуправления. Те, в свою очередь, будут принимать меры по пресечению деятельности подпольных организаций.

В минувшем октябре в одной из квартир многоэтажного дома в Новокузнецке обнаружили подпольный дом престарелых. Следователи заинтересовались заведением благодаря сообщениям региональных СМИ, которые ссылались на местных жителей. По словам последних, пациентов в дом престарелых привозили на носилках, а затем вывозили умерших.