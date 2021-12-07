Дерипаска призвал отказаться от маниакальной страсти к укреплению рубля

Дерипаска раскритиковал ЦБ за маниакальную страсть к укреплению рубля и борьбу с инфляцией

Российский миллиардер Олег Дерипаска подверг критике политику Центробанка за действия, которые он охарактеризовал как «маниакальная страсть к укреплению рубля». В своем Telegram-канале он подчеркнул, что политика Банка России является загадкой для всех в мире.

Бизнесмен призвал Госдуму и Совет Федерации следить за тем, чтобы регулятор не отказывался от содействия в развитии экономики и не пытался бороться с инфляцией за счет импорта. Также Дерипаске не нравится избыточное регулирование со стороны ЦБ, поскольку такие действия тоже останавливают экономический рост и развитие страны.

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По его мнению, очередные санкционные угрозы американских «политиков, чиновников, выживших из ума сенаторов, даже слегка придурочной [представителя Белого дома Джен] Псаки» выглядят унизительными.

На этом фоне, уверен Дерипаска, Центробанк должен ускорить создание суверенной системы расчетов, основанной на цифровом рубле, и собственного долгового рынка, поскольку европейский и глобальный практически закрыты.

Ранее бизнесмен уже призывал расширить мандат ЦБ, чтобы он отвечал и за экономический рост в стране. А сразу после выборов в Госдуму в сентябре этого года он просил депутатов бороться с регулятором и не позволять водить себя за нос.

В настоящее время призывы Дерипаски не работают. Уже после выборов в Госдуму Центробанк повысил ставку до 7,5 процента, однако, по мнению экспертов, к Новому году она может достигнуть 8,5 процента. Поводом для этого остается рекордная за последние годы инфляция.