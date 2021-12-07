НАТО посоветовали разместить на Украине больше войск и регулярно менять их

Экс-советник бывшего лидера США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что странам НАТО следует разместить свои войска на территории Украины по принципу ротации. Он посоветовал регулярно заменять часть подразделений, чтобы «эффективно сдерживать Россию». Такие слова прозвучали в его интервью для «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр иностранных агентов).

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По его мнению, НАТО также следует разместить на Украине больше оружия. «Нам нужно убедиться, что цена [конфронтации] будет настолько высокой, что [президент России Владимир] Путин и его советники признают это неприемлемым. Я думаю, что это способ сдержать военные действия, которые кажутся такими неизбежными», — убежден Болтон.

Ранее представитель американской администрации высокого ранга в ходе выступления заявил, что США вместе с Европейским союзом выработали контрмеры экономического характера против России на случай ее якобы возможного вторжения на Украину. По мнению представителя американской администрации, это нанесет «значимый и серьезный ущерб российской экономике, если они решат пойти на это».

В Кремле сообщения западных и украинских СМИ о готовящемся вторжении на Украину назвали информационной кампанией, исходящей от Запада. Ее цель — представить Москву как угрозу процессу урегулирования в Донбассе, считает официальная Москва.