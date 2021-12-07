Названа символическая сборная мира по футболу 2021 года

Роналду, Месси, Левандовски и Доннарумма попали в символическую сборную мира 2021 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную мира 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Лучшим вратарем был назван Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ). В четверку защитников попали Алфонсо Дейвис («Бавария»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Леонардо Боннуччи («Ювентус») и Ашраф Хакими (ПСЖ). Тройку полузащитников составили Лионель Месси (ПСЖ), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») и Жоржиньо («Челси»). Среди нападающих отметили Роберта Левандовского («Бавария»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Килиан Мбаппе (ПСЖ).

29 ноября Месси стал семикратным обладателем «Золотого мяча». В борьбе за награду аргентинец обошел Левандовского, которого признали лучшим нападающим года. В своей речи Месси выразил мнение, что именно Левандовски должен был получить награду в 2020-м, когда вручение премии было отменено из-за коронавируса.