В Дании сняли арест с российского судна «Академик Иоффе»

Суд в Дании постановил снять арест с научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», задержанного местными властями в начале ноября. Кораблю разрешили покинуть территорию страны, пишет РБК со ссылкой на источник в Минобрнауки.

В ведомстве добавили, что теперь от датских властей ждут документа, подтверждающего решение о снятии ареста. Кроме того, в Минобрнауки уже ожидают возвращения судна в Россию.

О задержании российского судна «Академик Иоффе» стало известно днем 4 ноября. На борту находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Иск, на основании которого задержали судно, был подан канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd. По некоторым данным, речь идет о долге перед фрахтователем.

«Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии имени Ширшова Российской академии наук. Судно названо в честь советского ученого физика Абрама Иоффе и было построено в 1988 году. Помимо прочего, его использовали для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.