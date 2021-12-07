На Украине обвинили Россию в стягивании вооружения в Донбасс

ГУР Украины: Россия стягивает артиллерию и танки к линии соприкосновения в Донбассе

Россия стягивает к линии соприкосновения в Донбассе артиллерию и другое тяжелое вооружение. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, сообщает пресс-служба военного ведомства.

ГУР обвинило «российские оккупационные войска» в усилении подразделений рядом с линией соприкосновения в Донбассе 122-миллиметровыми самоходными артиллерийским установками, танками и боевыми машинами пехоты (БМП).

В ведомстве также отметили, что противник увеличил количество снайперских пар «для нанесения потерь» украинским военным в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС), уничтожения «элементов видеонаблюдения», а также провоцирования ответного огня.

Кроме того, в ГУР добавили, что со снайперами донецкого и луганского армейских корпусов проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщил о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, Киев может разместить там военных для совершения провокаций.