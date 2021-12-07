Нурмагомедов дал прогноз на чемпионский бой на UFC 269

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов дал проноз на результат главного поединка последнего в году номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2021 году. Об этом сообщает MMA Fighting.

В главном бою UFC 269 сойдутся американец Дастин Порье и бразилец Чарльз Оливейра, которому впервые предстоит защищать титул чемпиона организации в легком весе. Нурмагомедов считает, что у американский спортсмен способен выйти победителем и отобрать пояс у Оливейры.

«Я дал бы 60 против 40 за то, что Порье одержит победу. У него отличное кардио и характер. Чарльз очень опасный соперник. Он настоящий чемпион. У него девять побед подряд, он бил Фергюсона», — заявил он.

Оливейра завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в схватке с Майклом Чэндлером в мае. Титул освободился после того, как Нурмагомедов ушел из спорта и сложил с себя полномочия чемпиона.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC. Он трижды защитил пояс, оказавшись сильнее Конора Макгрегора, Порье и Джастина Гейджи.