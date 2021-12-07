У Украины возникли проблемы при строительстве складов по стандартам НАТО

Программа по строительству складов боеприпасов по стандартам НАТО для украинской армии обернулась потерянными деньгами и отсутствием результата. «Бигус.инфо» опубликовал расследование, как с военным заказом вооруженных сил Украины (ВСУ) на 4,25 миллиарда гривен (11,5 миллиарда рублей) возникли проблемы.

Два подрядчика получили от министерства обороны Украины аванс на возведение 35 хранилищ для боеприпасов, которые затем перешли бы в пользование ВСУ. Склады планировали построить по стандартам НАТО. Всего по программе хотели построить 136 военных объектов.

В 2019 году военные начали судиться со строителями, утверждая, что те срывают план работ. Подрядчикам удалось выиграть дело и получить новый транш от министерства обороны. К концу 2021 года, когда программа должна была подходить к концу, выяснилось, что обе фирмы потерпели финансовый крах и вместо имущества или готовых объектов располагают только дебиторской задолженностью на балансе. Вместо современных складов боеприпасов военные обнаружили только несколько бетонных коробок.

Теперь программу строительства провалили, уверены журналисты. По крайней мере ВСУ придется ждать сдачи объектов дольше запланированного. Реакция министерства обороны Украины на расследование неизвестна.

Ранее депутат Верховной Рады Илья Кива пообещал «затравить в судах» сотрудников издания «Бигус.инфо» за распространение фейка о его имуществе. Журналисты написали, что у него якобы хранился собственный портрет в облике вождя фашистской Италии Бенито Муссолини. Позднее публикацию удалили.