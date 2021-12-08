Бывший игрок в американский футбол умер в полицейском участке
Экс-игрок в американский футбол Гленн Фостер умер в полицейском участке после задержания
Бывший игрок в американский футбол Гленн Фостер-младший умер в полицейском участке. Об этом сообщает CBS.
Фостер был задержан в Алабаме в субботу, 4 декабря, по обвинению в опасном поведении, сопротивлении аресту и попытке скрыться от полиции. Позже футболиста обвинили в нападении и грабеже. Спортсмен скончался 6 декабря, однако об этом стало известно только два дня спустя.
По словам матери Фостера, он умер после того, как в полиции отказались оказать ему медицинскую помощь. «Я говорила им, что сын не ел и не пил, а его органы могут отказать, но их это не обеспокоило», — пояснила она Daily Beast.
Фостер выступал за «Нью-Орлеан Сэйнтс» в Национальной футбольной лиге в 2013-2014 годах. В 2015 году он покинул команду.