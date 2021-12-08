Безос вложил миллионы в энергию для обездоленных

Фонд миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса объявил о новом пожертвовании в размере 443 миллионов долларов на борьбу с изменением климата. В том числе 5,5 миллиона долларов фонд вложил в компанию BlocPower, сообщает CNBC.

Cтартап специализируется на энергоэффективных технологиях и ориентирован на строительство и модернизацию зданий в городских районах. Компания базируется в Бруклине, в основном ее проекты нацелены на неблагополучные районы Нью-Йорка. BlocPower заявляет, что в работе руководствуется принципами экологичности и социальной справедливости, а ее подход к энергоэффективности окупается увеличением стоимости зданий и снижением эксплуатационных расходов.

Выделенные фондом миллионы будут направлены на инициативу по инвестициям в климат и чистую энергию для малоимущих слоев населения. «Обездоленные социальные группы слишком долго несут на себе основную тяжесть экологического ущерба и являются ключевыми игроками в принятии необходимых решений», — сказала вице-председатель Bezos Earth Fund Лорен Санчес.

Президент и главный исполнительный директор Bezos Earth Fund Эндрю Стир подчеркнул, что цель грантов — поддержать перемены, которые должны решить самые важные для десятилетия проблемы. С помощью выделенных средств фонд продвигает климатическую справедливость и защиту природы — две сферы, которые, по словам Стира, требуют более решительных действий.

BlocPower получила 50 миллионов долларов инвестиций, в том числе от Kapor Capital, Goldman Sachs, Salesforce Ventures и Andreessen Horowitz. При этом, по словам гендиректора компании Доннела Бэрда, бизнес инвестирует в зеленую энергетику не только из этических побуждений. По его мнению, компании вложили деньги в экологичное строительство для слоев населения с низким доходом из-за возможности заработать на этих идеях. «Они делают это не для пиара. Они делают это, потому что это отличная история, и они собираются зарабатывать деньги», — заявил Бэрд.

Ранее в ноябре Безос заявил, что борьба с изменением климата обходится ему дороже полетов в космос. Миллиардер подчеркнул, что на фонд Bezos Earth Fund уходит больше средств, чем на компанию Blue Origins. Таким образом Безос ответил на критику в связи с тем, что богатые люди больше тратят на полеты в космос, чем на спасение планеты.

