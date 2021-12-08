Тезка стрелка из МФЦ нанял юристов из-за поступающих ему угроз

Сергей Глазов, полный тезка напавшего 7 декабря на МФЦ на юго-востоке Москвы, нанял юриста из-за начавших поступать в его адрес угроз. Об этом сообщает NEWS.ru.

В день трагедии многие СМИ ошибочно опубликовали фото 45-летнего Глазова, который оказался полным тезкой и одногодкой стрелка. В результате в адрес Сергея, а также его жены и снохи начали поступать многочисленные угрозы.

В настоящее время Глазов не уверен, что хочет подавать в суд на медиаресурсы, опубликовавшие его фотографии, однако планирует проконсультироваться о такой возможности с юристами.

«Не разобравшись в ситуации мою фотографию с женой выставили, лицо ее не закрыли. А пойманного бандита только одна фотография. (...) Половина не знает, что бандита поймали. Неадекватных людей много. Для чего подставлять мою семью, а потом начинать звонить и разбираться?» — цитирует его NEWS.ru.

Стрельба в МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице в Москве произошла вечером 7 декабря. В результате инцидента погибли двое, еще несколько человек пострадали, среди них — 10-летняя девочка.

Нападавший был задержан сотрудником подразделения по вопросам миграции. Ему вменяются статьи 105 («Убийство двух и более лиц») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Сразу после инцидента в СМИ появилась информация о том, что стрелком был 45-летний Сергей Глазов. Однако позже выяснилось, что, хотя имя и возраст нападавшего указаны верно, большинство изданий прикрепило к ним фотографии, принадлежащие полному тезке и одногодке нападавшего.