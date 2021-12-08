Следствие решило арестовать убившего двоих человек в МФЦ Москвы преступника

Следователи будут ходатайствовать об аресте мужчины, застрелившего двоих человек в МФЦ

Следствие решило арестовать преступника, убившего двоих человек в МФЦ Москвы, и будет ходатайствовать об этом в суде, сообщила «Ленте.ру» в среду, 8 декабря, представитель ГСУ Следственного комитета России (СКР) Москвы Юлия Иванова.

По данным Ивановой, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства стрельбы в МФЦ. На данный момент проведены обыски по месту жительства стрелка, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность. Опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.

Следователи работают над установлением мотива преступника. По данным ТАСС, мужчина пришел в МФЦ, чтобы получить новый паспорт. При себе у него был охолощенный австрийский пистолет, переделанный в боевой, и более 20 патронов.

7 декабря мужчина зашел в помещение МФЦ на юго-востоке Москвы и открыл огонь из пистолета по посетителям и сотрудникам организации. Он убил двух человек: администратора учреждения и охранника. Еще четыре человека были ранены, в том числе десятилетняя девочка. Задержать преступника до приезда полиции смогли сотрудники МФЦ. Стрелок не смог четко объяснить следователям причину своего поступка, после задержания продолжил вести себя неадекватно.