Невеста попыталась избежать неприятностей на свадьбе и лишилась подруги

Невеста рассказала, что всячески пыталась избежать неприятностей и драм на свадьбе, но не смогла учесть все обстоятельства и в итоге лишилась подруги. Ее историю публикует The Sun.

Женщина объяснила, что однажды она и ее будущий муж познакомились и подружились с супружеской парой, которая вскоре развелась. При этом на дружеское общение это никак не повлияло. Рассказчица предложила женщине стать подружкой невесты на свадьбе, а ее бывшего мужа пригласили в качестве гостя.

Однако подружка невесты не обрадовалась тому, что ее бывший супруг будет среди гостей праздника и попросила жениха и невесту отозвать приглашение. Когда те отказались, женщина обиделась, решила отомстить подруге и попыталась отбить у нее жениха. Она сказала ему, что его избранница не искренна в своих чувствах к нему.

«Она не только пыталась встать между нами, но и успела добраться до моего жениха! Я этого не вынесла. Я написала ей сообщение, прекратила нашу дружбу и попросила ее вернуть ключи от нашего дома», — отметила невеста. Героиня материала добавила, что случившееся сплотило ее с возлюбленным, и теперь ничего не угрожает их свадьбе.

Ранее сообщалось, что невеста отменила свадьбу в последний момент и рассталась с женихом из-за поведения потенциальной свекрови. Во время церемонии мать жениха сделала ей замечание из-за платья с открытыми плечами и обвинила в неуважении к Богу.