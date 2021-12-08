Опубликованы доходы ведущих норвежских лыжников и биатлонистов

Стало известно, сколько зарабатывают ведущие норвежские спортсмены. Размер годового дохода и общего состояния атлетов опубликовал Dagens Naeringsliv.

Лидером по этому показателю стал шахматист Магнус Карлсен. По итогам 2020-го он заработал чуть больше трех миллионов евро. Его общий доход оценивается в 4,7 миллиона евро.

Также подсчитаны доходы ведущих лыжников и биатлонистов. Лидер мужской сборной по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заработал 335 тысяч евро при состоянии в 887 тысяч евро. У лыжницы Терезы Йохауг эти показатели равны 561 тысяче и 5,3 миллиона евро соответственно.

Биатлонистка Тириль Экхофф заработала 423 тысячи евро при состоянии в 985 тысяч. Представитель мужской сборной Норвегии Йоханнес Бе получил по итогам 2020-го 1,3 миллиона евро. О его общем состоянии не сообщается.