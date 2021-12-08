Инфекционист рассказал о высыпаниях у больных COVID-19

У больных COVID-19, в том числе и у детей, часто проявляются различные высыпания на теле, рассказал «Ленте.ру» врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Высыпания у детей при заболевании коронавирусом, особенно при штамме дельта, были и раньше, уточнил эксперт. По словам специалиста, существует даже атлас высыпаний, которые проявляются у больных COVID-19.

«Есть понятие у детей такое, как ковидные пальцы — это пальцы как будто обморожены, ожог такой. Эти высыпания тоже были, плюс у нас есть понятие мультисистемного воспалительного синдрома, который был на предыдущие штаммы тоже — это осложнение коронавируса, когда появляется сыпь по типу васкулита на теле. Сыпи бывают различные на коронавирус, они бывают часто», — отметил Тимаков.

Медик рассказал, что высыпания являются тревожными симптомами и требуют наблюдения, так как в зависимости степени выраженности высыпания можно судить о том, как протекает воспалительный процесс в организме.

Ранее британский врач Дэвид Ллойд сообщил, что у 15 процентов детей, заболевших новым штаммом омикрон, наблюдается необычная сыпь.