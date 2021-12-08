Захарова рассказала о «спаме» приглашений от США перед «Саммитом демократий»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США «спамят» приглашения на «Саммит демократий» вместо решения внутренних проблем в стране. Соответствующее сообщение появилось в ее Telegram-канале.

«Что же предпринимают американские власти, чтобы оздоровить обстановку у себя дома? Инициируют дискуссии, проводят опросы, реализуют реформы? Нет. Вместо этого они спамят по миру приглашения на демократический мастер-класс - "саммит демократий"», — написала Захарова в ответ на статью отставного генерала Майкла Хайдена, в которой указываются американские проблемы, связанные «проявлениями полицейского произвола, порочностью пенитенциарной системы и несовершенством законодательства, непрозрачностью электорального процесса, нелегальной миграцией и социальным неравенством».

24 ноября Соединенные Штаты пригласили на декабрьский «саммит за демократию» 110 стран, но России и Китая в списке не оказалось. В ответ на это глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Белый дом в пренебрежении основным принципом ООН о суверенном равенстве государств. По словам дипломата, список из 110 стран, определенный администрацией президента США Джо Байдена для участия в «Саммите демократий» 9-10 декабря, «вызывает огромное количество вопросов». Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты фактически присвоили себе право определять, какая страна является демократической, а какая нет.

