Бывшего начальника инженерных войск Вооруженных сил России оставили под стражей

Второй Западный окружной военный суд признал законным арест бывшего начальника инженерных войск Вооруженных сил России генерал-майора Руслана Алахвердиева, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Офицера оставили под стражей, отклонив жалобу на постановление 235-го Гарнизонного военного суда о продлении меры пресечения до 28 января 2022 года. Защита Алахвердиева просила перевести его под домашний арест, указывая на наличие пожилых родителей, требующих ухода. Также генерал отмечен государственными наградами за участия в боевых действиях. Адвокаты предлагали суду залог в 500 тысяч рублей.

24 сентября Алахвердиева обвинили в получении взяток на 6,7 миллиона рублей.