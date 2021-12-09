Сообщение о налоге для вакцинированных россиян оказалось недостоверным

Сообщение о том, что в России с 1 января 2022 года введут налог для вакцинированных от коронавируса россиян, оказалось недостоверным.

Первоисточником информации выступило видео, опубликованное 8 декабря в TikTok пользователем с ником Андрей Осипов.

В ролике мужчина утверждает, что с 1 января следующего года в России вступает в силу закон, который касается всех, кто прошел вакцинацию от коронавируса и имеет QR-код. По его словам, эта группа граждан якобы должна будет платить государству ежемесячный налог в размере 74 рублей 99 копеек.

За сутки его видео набрало 983,6 тысячи просмотров и 803 комментария. Один из пользователей попросил автора ролика дать ссылку на текст нового закона, на что мужчина ответил, что ему «нужно верить на слово». Под другим комментарием Осипов признался, что история с новым законом для вакцинированных была шуткой.

Несмотря на то что мужчина сообщил, что выдумал новый закон, его видео опубликовали у себя некоторые пользователи TikTok и «Одноклассников». Примечательно, что юзеры, позаимствовавшие это видео, не уточнили, что слова о законе для вакцинированных оказались шуткой.

9 декабря на странице Андрея Осипова появилось еще одно видео, посвященное вакцинации от COVID-19. В ролике мужчина говорит, что вакцинация поражает большую часть организма человека, и более 300 ученых разрабатывают теперь вакцину от вакцины.

В новом видео мужчина ссылается на ученого Александра Петренко и на его личное интервью. При этом в интернете нет никакой информации об этом ученом и его интервью о вакцинации. Также нет никаких данных о том, что вакцина поражает большую часть организма, а также о работе ученых над новой вакциной.

Безопасность вакцин против коронавируса была неоднократно доказана специалистами. В частности, об этом говорили в Минздраве и Минобороны России. Эффективность и безвредность вакцин также подтвердили многие известные ученые и врачи, например, Александр Гинцбург и Александр Мясников.

Ни первый, ни второй ролик не получили распространения в СМИ.