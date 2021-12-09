Путин оценил санкции США против МФТИ

Президент России Владимир Путин в ходе общения с молодыми учеными оценил санкции США против Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер назвал санкции чушью и попыткой сдержать развитие страны. По словам политика, санкции в отношении России принимаются часто без видимых причин. Он заявил, что политические силы в США будто соревнуются между собой в антироссийском настрое.

Глава государства также подчеркнул, что Запад стал проводить политику сдерживания из-за того, что видит в России конкурента.

Попытка «заработать очки»

Путин считает, что санкции против Москвы — это попытка Запада «заработать очки» с помощью антироссийского настроя. Глава государства подчеркнул, что ничего хорошего в такой ситуации нет.

И что любопытно: я не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придется это сделать. Просто придется — в силу своеобразного развития ситуации в мире Владимир Путин Президент России

По словам российского лидера, глобальным ответом на санкции Запада станет повышение суверенитета. Он отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов на мировой рынок, однако оборудование, которое связано с нефтедобычей, в значительной степени приобретается по импорту.

Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет. Кстати говоря, мы крупнейшие поставщики энергоресурсов на мировой рынок, но оборудование, связанное с нефтедобычей, в значительной степени приобретается по импорту. Могли это сделать? Могли, конечно, но не обращали внимания, потому что нам в голову не приходило, что может так складываться ситуация, как она складывается сегодня Владимир Путин Президент России

Угрозы США

Американский лидер Джо Байден в ходе разговора с Путиным предупредил о том, что США могут ввести экономические и иные меры в случае военной эскалации на Украине. На это президент России ответил, что санкции не дают никакого положительного эффекта, в том числе для самих Соединенных Штатов.

При этом Кремле сообщили, что глава Белого дома во время онлайн-переговоров с российским лидером смягчил свою риторику по возможным санкциям. Уточняется, что Байден упоминал об ограничительных мерах в более приемлемой форме, чем это делалось ранее в различных публичных заявлениях.

В этот же вечер глава международного комитета сената США демократ Роберт Менендес заявил о разработке «матери всех санкций» против России при вторжении на Украину. По его словам, пакет мер будет иметь «разрушительные последствия» для Москвы.

Также ранее стало известно о том, что Вашингтон подготовил новый санкционный пакет в отношении Москвы, который предусматривает в том числе отключение от SWIFT. Авторы документа назвали его «чертовски агрессивным». В нем также заложен запрет на пользование американскими банками и платежными системами для крупных российских бизнесменов и представителей близкого круга российского лидера.

Кроме того, в ноябре стало известно, что Министерство торговли США внесло 27 компаний в список организаций, угрожающих национальной безопасности страны. В частности, были введены экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).

Последствия

Власти США допускают вариант, при котором Россия будет полностью изолирована от мировой финансовой системы в случае вторжения на Украину. Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что что, в случае отключения России от SWIFT Европе придется расплачиваться со страной наличными, что приведет к огромным финансовым трудностям, прежде всего, для самих союзников.

Изолировать Россию невозможно, поскольку она является одним из игроков глобальной экономики и финансового рынка Владимир Джабаров Член Совета Федерации

По словам политика, попытка отключить Россию от SWIFT приведет только к возмущениям внутри самих США, так как там «есть много интересантов российской экономики».

Профессор, ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов также усомнился в том, что США и Европейский Союз введут ограничения на обмен рубля. По его мнению, блокирование конвертации рубля в доллар, евро и фунты стерлингов существенно затруднит международные расчеты, что негативно скажется на экономическом развитии России, так как «мы сильно зависим от международной торговли».

При этом в первую очередь конкретные последствия наступят для контрагентов за рубежом, которые не смогут вовремя получать платежи в свободно конвертируемой валюте, сказал он.

Предъявить нам за это санкции будет невозможно, потому что любые такие ограничения, принятые в виде политических решений, подпадают под определение форс-мажорных обстоятельств, поэтому ответственность за задержку платежей мы нести не будем Андрей Колганов Профессор, ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ

Также ранее стало известно, что финансовая сфера и российский рынок акций упали в среду, 8 декабря, на фоне геополитической неопределенности. После переговоров Путина и Байдена индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии на Московской бирже составил 3773,61 пункта (минус 2,57 процента), индекс РТС — 1612,73 пункта (минус 2,09 процента). Индекс Мосбиржи опустился ниже 3800 пунктов впервые с 23 ноября.

Все 15 «голубых фишек» Мосбиржи завершили торги в минусе. Больше всего подешевели бумаги представителей банковской сферы. Акции TCS Group потеряли 6,04 процента (6 166,6 рубля за штуку), Сбербанка — 5,88 процента (291,57 рубля).