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Российские банки удвоили объем средств на счетах в США

Аналитик БКФ Осадчий: банки России увеличили объем средств на счетах в банках США на 118%

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние четыре месяца российские банки увеличили в два раза объем средств на корреспондентских счетах в банках США. Об этом со ссылкой на подсчеты начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего сообщает РИА Новости.

По состоянию на 1 июля этот показатель составлял 476 миллиардов рублей, а к 1 ноября вырос до 1,08 триллиона рублей (плюс 118 процентов). За весь прошлый год остатки выросли на 119 процентов.

Еще 688 миллиардов рублей российских банков находятся на счетах в прочих банках-нерезидентах. Таким образом, их общий объем составляет 1,768 триллиона рублей.

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил, что страна должна постепенно уходить от использования доллара из-за действий властей США, в том числе санкций. Он отмечал, что речь идет не о полном отказе, а о снижении значимости расчетов в американской валюте.

В октябре в МИД России также пообещали продолжать политику постепенного отказа от доллара, снижать его долю в международных резервах и внешних расчетах.

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Платон Щукин
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