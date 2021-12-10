Перечислены ранние симптомы рака кишечника

Врач-терапевт Сури Дадашева в интервью РИА Новостиперечислила симптомы, по котором можно выявить рак кишечника на ранней стадии.

Специалист напомнила, что рак кишечника является злокачественным заболеванием, опухоль при котором локализуется в тонком или толстом кишечнике. Врач перечислила ранние симптомы этого недуга: к ним она отнесла общую слабость, необоснованное повышение температуры, снижение аппетита и отвращение к мясной пище; а также такие признаки анемии, как увеличивающаяся бледность, головные боли и головокружения.

Неприятный вкус во рту, отрыжку, изжогу, тошноту и рвоту Дадашева также назвала ранними признаками рака кишечника. Перечень характеристик этого заболевания он дополнила болями в животе, вздутием кишечника, запорами, диареей и появлением в кале слизи, крови или гноя.

Терапевт напомнила, что каждому россиянину необходимо минимум раз в год проходить диспансеризацию, вне зависимости от состояния его здоровья. Диагностика рака на раннем этапе позволяет использовать более эффективно, менее сложное и дорогостоящее лечение, заключила Дадашева.

Ранее врач Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала слабость и кашель основными симптомами омикрон-штамма коронавируса. К ним также относятся повышенная температура, головная боль и снижение аппетита.