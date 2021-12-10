Целовавшийся на ТНТ с мужчиной комик раскрыл отношение к критике в соцсетях

Комик, участник команды КВН «Камызяки» Денис Дорохов, который в одном из выпусков шоу «Игра» на телеканале ТНТ поцеловал партнера по команде, раскрыл свое отношение к критике в социальных сетях. В интервью «Газете.Ru» он признался, что испытал панику, когда впервые столкнулся с массовым хейтом.

По его словам, первый опыт массовой критики в соцсетях он пережил с ним совсем недавно. Несмотря на то, что поддерживающих сообщений тоже было много, Дорохову тяжело далось принятие мнений недоброжелателей. «Мне это, конечно, внутренне отдалось, я словил какую-то панику, потому что с этим раньше не сталкивался. Внутренне я всегда хотел думать, что то, чем я занимаюсь, нравится всем. Тут оказалось, что вообще не всем», — рассказал комик.

По словам мужчины, критика была очень странная и ничем не объяснимая. Кто-то из недоброжелателей признавался потом Дорохову, что просто хотел таким образом привлечь к себе внимание. «И если я отвечал, то люди говорили: "Братан, не переживай, это я так, чтобы ты обратил на меня внимание". Вот такое отношение меня больше всего пугает», — отметил он, добавив, что сейчас старается не реагировать на критику.

Ранее Дорохов высказался о закрытии шоу «Игра». Юморист заявил, что разразившийся вокруг его поступка скандал не повлиял на исход «Игры». Делиться подробностями ситуации комик не стал.

Выпуск шоу «Игра» с поцелуем двух мужчин был показан в эфире ТНТ 3 октября. Во время программы Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнера по команде «Камызяки», который играл жениха. После выхода шоу депутаты Госдумы, в числе которых был Михаил Романов, заявили о намерении обратиться в прокуратуру из-за демонстрации поцелуя между мужчинами.

