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Дворкович назвал главную причину проблем «Роснано»

Дворкович уверен, что проблемы у «Роснано» возникли из-за дорогих кредитов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Финансовые проблемы «Роснано» возникли из-за использования модели финансирования, в рамках которой венчурные инвестиции финансировались за счет дорогих кредитов, сказал в интервью РБК председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. В 2015-2021 годах он возглавлял совет директоров госкомпании.

«Процентные выплаты по этим банковским кредитам, особенно в кризисные годы, сразу после 2014 года например, были запредельными», — назвал он главную причину проблем «Роснано». По его словам, к иной модели финансирования Минфин был не готов.

Для нормального финансирования инновационных проектов нужны были вложения в капитал, а не кредиты, уверен Дворкович. Он добавил, что какие-то проекты все равно были бы неудачными, но «в целом портфель был бы положительный, никакой дыры бы в балансе не было».

«Роснано» «принесло огромную пользу, в том числе заплатив нашим госбанкам, которые затем выплачивали дивиденды государству, но баланс "Роснано" из-за этого отрицательный», отметил экс-глава совета директоров. Дворкович также уточнил, что госкомпания платила налоги и создала много рабочих мест.

В ноябре «Роснано» сообщила, что в 2021 году накопила непропорциональный долг и рассматривает возможность его реструктуризации. В этом заявлении рынок увидел угрозу дефолта, 19 ноября Центробанк приказал Московской бирже прекратить торги ценными бумагами компании. В декабря «Роснано» избежала дефолта при погашении выпуска облигаций на 4,5 миллиарда рублей.

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