В Общественной палате обсудили методы борьбы с фейками в России

В Общественной палате состоялся круглый стол «Фейки о коронавирусе как угроза и преступный бизнес. Опыт противодействия», организованный совместно с АНО «Диалог». Эксперты обсудили противодействие фейкам о Covid-19 в России и мире, а также то, как государство может минимизировать риски и защитить своих граждан от негативных последствий дезинформации о вакцинации и коронавирусе.

По данным исследования РОЦИТ, которые представил директор центра Рустам Сагдатулин, 97 процентов респондентов знают, что такое фейковая информация. 74 процента регулярно, не менее, чем раз в неделю встречают недостоверную информацию у себя в ленте или в других онлайн-сервисах. 63 процента считают ее опасной. При этом 75 процентов респондентов ничего не знают о фактчекинге.

Актуальность проблемы стала очевидна уже давно, и в России ввели, а затем ужесточили ответственность за распространение дезинформации. Александр Малькевич, первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, отметил, что далеко не все юрисдикции в принципе осмелились бросить вызов «фейкометам» и установить для них наказание. У России в этом вопросе выгодное преимущество, но, по мнению общественника, наказание за дезинформацию стоит ужесточить. «Может быть даже было бы не вредно использовать иностранный опыт. Например, в США есть другой закон, о компьютерном мошенничестве, и злоупотреблении. Согласно ему, осужденные хакеры и прочие киберпреступники лишаются возможности пользоваться интернетом. И повторю свой тезис: я считаю, что наказывать нужно рублем. Штрафы за распространение дезинформации, на мой взгляд, должны быть такими, чтобы отбить охоту выдумывать создавать все эти фейки. Ну, а если его еще и подкрепить запретом на определенный срок пользоваться социальными сетями, это могло бы стать эффективной мерой», — отметил Александр Малькевич.

Его мнение поддержал Александр Хинштейн, председатель комитета ГД РФ по информационной политике, отметив, что предлагаемые меры в РФ уже реализуются. Однако, по мнению Хинштейна, к применению закона нужно подходить вдумчиво.

«Любой закон должен носить не только репрессивный характер, он должен не только наказывать за совершенные деяния, правонарушения и преступления, он должен иметь профилактический эффект. В этом смысле я должен сказать, что мы увидели, что после принятия нами законов, которые разрабатывались с активным участием Общественной палаты, количество фейков, по крайне мере в части ситуации с коронавирусом, резко стало сокращаться. Может ли лучше работать закон о фейках? Насколько сформирована существующая практика? Да, здесь нам есть над чем работать и что-либо совершенствовать. Но не будем забывать: новые нормы должны правильно быть погружены в существующее законодательство, в существующую практику, и очень важен вопрос правоприменителей. Среди прочего есть вопрос доказывания: квалификация деяния, наличие прямой причинно-следственной связи между произошедшим событием и наступившими последствиями», — отметил он.

Помимо законодательно установленного наказания за фейки есть еще ряд мер, которые уже применяются в России для сдерживания инфодемии. Еще один участник дискуссии, руководитель проектов АНО «Диалог» Тимофей Ви, акцентировал внимание на таком способе борьбы с дезинформацией, как маркировка фейкового контента.

«Наш опыт позволяет сейчас делать достаточно уверенный вывод о том, что гораздо важнее маркировать информацию, объясняя людям, что она не верна, она не соответствует действительности, и, если они являются ее адептами зарождать таким образом в них хотя бы зерно сомнения, чем полностью ее удалять. Потому что удаление, к сожалению, не всегда эффективно», — подчеркнул он. Эксперт также привел в пример опыт ВКонтакте и «Одноклассники», которые в сентябре этого года начали, в рамках эксперимента, помечать потенциально недостоверную информацию и, по словам Ви, уже ощутили положительный эффект от применения подобных технологий. Опыт маркировки активно используют и зарубежные онлайн-площадки, например, подобные механизмы есть Facebook. «Но к сожалению, можно судить о том, что эти механизмы адаптированы для нашей страны недостаточно и не позволяют эффективно бороться с распространением фейковой информации», — выразил сожаление эксперт.

Большинство участников круглого стола согласились, что решение вопроса возможно только при условии кооперации усилий государства и интернет-платформ — причем не только российских, но и зарубежных. «База» для такого диалога в России уже создана. В октябре этого года представители крупных СМИ и интернет-площадок подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии для системной борьбы с фейками в интернете. «Мы высоко оцениваем меморандум, подписанный в октябре этого года, меморандум по борьбе с фейками. Как известно его приняли крупнейшие медиаресурсы и интернет-площадки рунета. Сегодня не нужно дополнительно законодательство или вмешательство государства для того, чтобы участники меморандума могли самостоятельно верифицировать потенциально недостоверный контент», — прокомментировал Александр Хинштейн. Среди участников антифейк-меморандума пока нет зарубежных платформ, но объединение готово к сотрудничеству и призывает иностранных коллег присоединиться к очищению информационного пространства от дезинформации.