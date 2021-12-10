В правительстве России предупредили о новой волне инфляции

Пандемия COVID-19 существенно сдвинула макроэкономические балансы во всем мире, поэтому давать какие-то точные прогнозы относительно инфляции рано. Об этом на международном экспортном форуме «Сделано в России» заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

Чиновник предупредил, что вслед за второй волной, которая идет в настоящее время, может последовать новая, третья по счету. Возникнет она, вероятнее всего, во втором полугодии 2022 года и вновь будет связана с продовольствием.

По его словам, инфляционные волны показывают, насколько нестабильно положение дел в мировой экономике и насколько вся ситуация далека от равновесия.

По данным Росстата, в ноябре 2021 года инфляция в стране ускорилась до 8,4 процента в годовом выражении. Это максимум почти за шесть лет, в последний раз выше такой отметки рост цен был в январе 2016 года. При этом продовольственная инфляция, включающая алкогольные напитки, по-прежнему почти в 1,3 раза выше — 10,81 процента.

В октябре Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5 процента годовых и резко изменил прогноз по инфляции в текущем году — до 7,4-7,9 процента при таргете 4 процента. На текущей неделе глава регулятора Эльвира Набиуллина признала, что рост цен может выйти за эту отметку. При этом зампред Банка России Алексей Заботкин, в отличие от Белоусова, считает, что в 2022 году инфляция к декабрю будет близка к таргету, в районе 4-4,5 процента.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что рост цен в стране связан с действиями крупнейших экономик мира, а именно с их мягкой денежно-кредитной политикой. Тогда же он призвал вернуть рост цен к 4 процентам за год уже в 2022-м.