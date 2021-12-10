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Белоруссия нашла способ компенсировать потери от санкций

Белоруссия решила компенсировать потери от западных санкций за счет выхода на новые рынки

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белоруссия нашла способ компенсировать потери от западных санкций, заявил премьер-министр страны Роман Головченко. Его слова приводит БЕЛТА.

Минск планирует сделать это за счет выхода на новые рынки. Приоритетом являются Россия, страны Азии и Африка. При этом Россия и Китай остаются стратегическими партнерами для страны.

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По словам премьер-министра, значительного оживления инвестиционной активности в следующем году не ожидается. Это связано как с противоэпидемическими ограничениями, так и с санкционным давлением. Внутренние ресурсы Белоруссия направит на развитие экспортных мощностей.

Ранее стало известно об ответных мерах официального Минска на новые санкции Запада. Так, белорусское правительство приняло решение о введении продовольственного эмбарго на широкий перечень товаров с 1 января 2022-го. Запрет на импорт введут в отношении ЕС и его государств-членов, США, Канады, Великобритании и ряда других стран.

В начале декабря новые санкции против Белоруссии ввели Евросоюз, США, Великобритания и Канада. Под ограничения со стороны Евросоюза попали 183 белорусских физлица и 26 организаций. Вашингтон и Лондон запретили своим гражданам и учреждениям сотрудничать с «Беларуськалием». Санкции Канады коснулись 24 физических и семи юридических лиц из Белоруссии.

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Алевтина Запольская
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